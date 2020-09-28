РИАМО - 28 сен. Очевидцы задержали и передали московским полицейским мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В дежурную часть ОМВД России по району Братеево поступило сообщение об угоне автомобиля, припаркованного на Братеевской улице.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник воспользовался тем, что хозяин иномарки оставил в замке зажигания ключи и вышел из машины. Он сел за руль и завел двигатель. Автомобиль тронулся с места. Владелец, пытаясь воспрепятствовать угону, ухватился руками за дверцу и, так как машина набирала скорость, оказался под колесами. А транспортное средство врезалось в ограждение», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Один из очевидцев удерживал угонщика. В это время другие подняли машину и достали из-под нее потерпевшего, которого позднее доставили в медучреждение.

«В тот момент, когда полицейские опрашивали виновника происшествия, он внезапно ударил одного из инспекторов и попытался скрыться, но был задержан», - добавила Волк.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.