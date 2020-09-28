РИАМО - 28 сен. Московский областной государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева откроет новый сезон 30 сентября на сцене Губернского театра спектаклем «Лебединое озеро», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Эта постановка около 30 лет украшает репертуар театра и является его визитной карточкой.

«Главные партии исполнят лауреаты международных конкурсов, обладатели Гран-при международного конкурса артистов балета в Баку Сиори Фукуда и Мстислав Арефьев», – уточняется в сообщении.

В ближайший месяц театр представит зрителям балет А. Адана «Жизель» (6 октября), балет-фантазию «Павана мавра» Генри Перселла по трагедии Шекспира «Отелло» и балетную сюиту «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова (7 октября), «Лебединое озеро» П.И. Чайковского (13 октября), «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (22 октября), «Дон-Кихот» Л. Минкуса (24 октября).