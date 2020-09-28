РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В понедельник на территории Балашихи приступили к подаче тепла в жилые дома, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Запуск отопления - сложный технологический процесс. Обеспечение полной подачи тепла занимает какое-то время, поэтому подача тепла в дома осуществляется постепенно.

«Сегодня, 28 сентября, в многоквартирных домах Балашихи начали подачу тепла. По распоряжению главы городского округа Сергея Юрова, отопление дали до достижения установленного температурного минимума, поскольку несмотря на тепло днем, ночью в домах становится прохладно», - говорится в сообщении.

Узнать о сроках включения отопления и оставить сообщение по качеству предоставления услуг можно с помощью интерактивной карты на сайте: http://mvitu.arki.mosreg.ru/mkd_map/.