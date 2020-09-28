РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли 30 кубометров отходов, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель управления благоустройства администрации округа Алексей Орлов.
«За минувшую неделю в уборке территории округа было задействовано 98 единиц спецтехники и 998 человек. С несанкционированных свалок вывезли 30 кубометров мусора», – сказал Орлов.
По его словам, также ведутся работы по покосу газонов, опилено 15 деревьев. Выполнены работы по ямочному ремонту на дворовых территориях, устранено 57 ям общей площадью 20 метров квадратных.
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