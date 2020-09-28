РИАМО - 28 сен. На торгах продают два помещения, расположенные на улицах Новый Арбат и Арбат, заявки принимают до 7 октября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оба здания расположены в пешей доступности от станций метро «Смоленская» и «Арбатская». Помещения не имеют обременений и оборудованы необходимыми коммуникациями.

«Продажа через публичное предложение предполагает понижение цены в ходе торгов, иногда цена снижается до 50%. В среднем участники таких торгов приобретают городскую недвижимость на 22% ниже начальной стоимости», - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Один из объектов — подвал площадью 951 квадратный метр — расположен по адресу: улица Новый Арбат, дом 21. Его стартовая цена составит 75 миллионов рублей. Второе помещение площадью 11,1 квадратного метра находится на первом этаже дома 20 на улице Арбат. Начальная цена этого объекта — 2,6 миллиона рублей.

Принять участие в торгах могут любые организации. Торги назначены на 15 октября. Организатор - департамент Москвы по конкурентной политике.