РИАМО - 28 сен. Два пожара на площади 0,62 гектара были ликвидированы в выходные, 26 и 27 сентября, на землях лесного фонда Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Пожары ликвидировали на территории Луховицкого (0,61 гектара) и Шатурского (0,01 гектара) лесничеств.

«На тушении было задействовано 13 единиц техники и 22 человека личного состава лесопожарных служб», - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Подмосковья ликвидировано 182 лесных пожара на площади 413,42 гектара.

28, 29 и 30 сентября на всей территории Московской области ожидается III (средний) класс пожарной опасности.