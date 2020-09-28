РИАМО - 28 сен. В Московской области за прошедшие сутки выявили 212 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в период с 24 по 28 сентября выявлено 642 случая инфицирования, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-19 в Подмосковье.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлен 73 171 случай заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

Жителям региона, которые входят в группу риска по заражению Covid-19, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендовали не выходить из дома без необходимости.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в России составляет 1 159 573. За все время пандемии зарегистрировано 20 385 летальных исходов, 945 920 пациентов выздоровели после курса лечения.

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.