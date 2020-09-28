РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Хореографы из подмосковных Люберец на областном семинаре познакомились с новыми танцевальными направлениями и приемами постановки, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первый областной семинар-практикум по современной хореографии прошел для руководителей творческих коллективов, в нем приняли участие и люберецкие наставники. Семинар был организован на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Юнармеец» в городском округе Щелково в минувшие выходные.

«На областном семинаре побывали худрук ансамбля «Волшебная страна» Людмила Бусыгина и хореограф Анастасия Бирюкова, а также руководители коллективов «Джем» Елена Фомина и «Жар-птица» Екатерина Тюняева», - сказала председатель комитета по культуре администрации округа Светлана Носкова.

Вместе с педагогами областных хореографических студий, ансамблей и школ они познакомились с актуальными танцевальными направлениями, приемами постановочного процесса хореографического произведения и в целом повысили свой профессиональный уровень.

Занятия провели специалисты Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, ведущие хореографы и действующие танцовщики профессиональных коллективов, балетмейстеры-номинанты премии «Золотая маска», лауреаты международных и всероссийских конкурсов хореографов.