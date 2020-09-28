РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Общественные слушания по концепциям благоустройства общественных территорий проведут в многофункциональном центре Балашихи 29 сентября, начало мероприятия в 19:00, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Организатор общественных слушаний - управление благоустройства администрации Балашихи.

«29 сентября пройдут слушания по двум проектам концепций благоустройства, планирующихся к реализации в 2021 году. Это концепция благоустройства веломаршрутов, логично продолжающих существующую велоинфраструктуру, и концепция благоустройства прилегающих к шоссе Энтузиастов территорий», - говорится в сообщении.

К общественным слушаниям приглашаются все неравнодушные жители Балашихи. Начало мероприятия в 19:00. Оно состоится в конференц-зале МФЦ по адресу: Балашиха, улица Советская, дом №4.