РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В подмосковном Подольске самым травмоопасным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешехода, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

В малом зале УМВД России по Подольску на днях прошла пресс-конференция «Безопасное детство», в которой приняли участие замначальника ОГИБДД УМВД России по Подольску подполковник полиции Игорь Русаков, врио начальника подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Подольску майор полиции Елена Косачева, а также представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и комитета по делам молодежи администрации округа.

«Русаков рассказал участникам конференции о статистике дорожной аварийности на территории обслуживания, согласно которой, наезд на пешехода, по-прежнему, остается одним из наиболее травмоопасных видов дорожных аварий. Разработанный социальный рауд «Засветись» направлен на информирование населения о существовании световозвращателей и способах их использования»,- говорится в сообщении.

Инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения показал разновидности световозвращателей, способах их ношения и необходимости использования школьниками светоотражательных наклеек на одежде в темное время суток.

Косачева в своем выступлении подвела итоги оперативно-профилактического мероприятия «Неформал», а также рассказала об акции «Полиция на страже безопасного образа жизни», в рамках которой стражи порядка, общественники и воспитанники Всероссийского общественного военно-патриотического движения «Юнармия» посетили ребят, состоящих на профилактическом учете.

Полицейские побеседовали с подростками, а юнармейцы поделились с детьми рассказами о своем военно-патриотическом клубе и возможности присоединиться к молодежному движению.