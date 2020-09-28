РИАМО - 28 сен. МТС Банк запустил онлайн-сервис выплат вознаграждений на счета самозанятых, данное решение позволяет подтвердить статус самозанятого, проверить наличие средств на расчетном счете, фискализировать в ФНС полученный самозанятым доход, а также сформировать чеки за товары или оказанные услуги, говорится в сообщении пресс-службы МТС Банка.

«Подключить сервис могут индивидуальные предприниматели и юридические лица с расчетно-кассовым обслуживанием в МТС Банке», — отмечается в материале.

С помощью онлайн-сервиса МТС Банка компании могут безопасно проводить платежи за товары или услуги самозанятым на их счета в любых банках. Можно будет в автоматическом режиме подтвердить регистрацию в качестве самозанятого, не допуская выплат физическим лицам; проверить достаточность средств на расчетном счете юридического лица для оплаты; сформировать чек для бухгалтерской отчетности; вести учет выплат самозанятым.

«Онлайн-сервис МТС Банка открывает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новые возможности по взаимодействию с самозанятыми. Новое решение облегчит деятельность бизнесу, который ведет расчеты с самозанятыми, так как бухгалтерия сможет оптимизировать процесс большого количества платежей в их адрес», — сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Он отметил, что разработанное решение отвечает всем современным требованиям ведения бизнеса: дистанционная автоматизированная оплата новому сегменту, интеграция с ФНС, а также функция проверки статуса контрагента-самозанятого. МТС Банк стал связующим финтех-звеном между заказчиками-юрлицами и самозанятыми.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо открыть расчетный счет в МТС Банке, если его нет, подписать договор на использование сервиса и выбрать способ взаимодействия с банком – через API или в личном кабинете интернет-банка.

После перечисления оплаты компания получает отчет о статусе выплаты и выгрузку чеков из Федеральной налоговой службы (ФНС), подтверждающих расходы. Подтверждение расходов возможно, если самозанятые выбрали МТС Банк в качестве цифрового партнера.

Действующие клиенты могут обратиться за подключением сервиса в банк: через чат на сайте, в офисе или по телефону контактного центра.

МТС Банк также интегрировал в мобильное приложение сервис для самозанятых, где пользователи могут зарегистрироваться и получить в ФНС статус самозанятого, выставлять чеки заказчикам, а также принимать платежи за поставленные товары и услуги.​​