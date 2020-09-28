РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В рамках празднования Международного дня пожилых людей и проекта «Активное долголетие» проводится областной марафон скандинавской ходьбы с участием 120 граждан старшего поколения, жителей городского округа Мытищи, сообщается в Instagram-аккаунте окружного управления социальной защиты населения Минсоцразвития Московской области.

Марафон стартует в 55 муниципальных образованиях Московской области 3 октября, всего планируется участие 6 тысяч жителей Подмосковья.

«В Мытищах мероприятие состоится в 11:00 на территории центрального парка культуры и отдыха. Перед началом марафона запланированы мастер-класс по технике дыхательной гимнастики «Цигун», легкая физическая разминка и танцевальный флэшмоб. Для всех желающих будут работать павильоны с кислородными коктейлями и фито-чаем», - говорится в сообщении.

К участию в марафоне допускаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, подавшие заявку до 30 сентября. Подать заявку можно в Мытищинский центр социального обслуживания по адресу: улица Троицкая, дом 9, телефон: 8-498-600-35-87, а также по электронной почте odp.tsso@mail.ru. При себе иметь социальные карты жителя Московской области.