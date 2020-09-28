РИАМО - 28 сен. QR-коды, которые позволяют пассажирам узнать интересную информацию об истории вокзалов, появились на станциях Александров-1, Каланчевская и Кубинка-1 Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

QR-коды размещены на зданиях вокзалов и при выходе на платформы. Такие «исторические» штрих коды появятся еще на 23 станциях Московской железной дороги.

«Станция Александров-1 Ярославского направления МЖД, расположенная во Владимирской области, была открыта в 1870 году и ознаменовала начало железнодорожного сообщения между Москвой и Александровым в 1873 году», – уточняется в сообщении.

Здание на станции Каланчевской было ранее спецвокзалом для правительственных поездов. Сейчас на данной станции ведется реконструкция, это нужно для дальнейшего развития МЦД-2 и будущего МЦД-4.

Здание вокзала Кубинка-1 Белорусского направления МЖД построили к 100-летию Бородинского сражения в 1912 году.