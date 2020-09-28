РИАМО - 28 сен. Основатель и первый председатель Московской Хельсинкской группы, физик и правозащитник Юрий Орлов умер 27 сентября в возрасте 96 лет, сообщается на официальном сайте МХГ.

«Он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», – уточняется в сообщении.

В мае 2020 года Орлов передал свои слова поддержки в день рождения Московской Хельсинкской группы, отметив важность действий в защиту прав человека и в настоящее время.

Мысль Орлова о том, что люди могут следить за соблюдением Хельсинкских соглашений и совместными усилиями призывать государства следовать взятым на себя обязательствам, в 1976 году положила начало международного Хельсинкского движения.