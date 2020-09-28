РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Свыше 47 тысяч жителей подмосковного Подольска сделали прививку против гриппа в округе, среди них свыше 21 тысячи детей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В городском округе Подольск продолжается кампания по вакцинации жителей против гриппа, она продлится до 1 ноября.

«По состоянию на 25 сентября в округе было получено 47 558 доз вакцины, в том числе детской – 21 100 доз. Привиты 47 558 человек, в том числе 20 414 детей. Охват населения 14,3% от плана, план же составляет 23,8%», - сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

Пройти вакцинацию можно в мобильных комплексах, которые работают вблизи ТЦ «Галерея» и МФЦ на улице Кирова. Всего силами мобильных прививочных бригад привиты 268 человек. За счет работодателей – 222 человека.

Грипп опасен своими осложнениями на дыхательную, сердечно-сосудистую системы, резко снижает иммунитет. Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства. Взрослым нужно обратиться к терапевту. Записаться на прием к врачу можно самостоятельно через портал госуслуг либо обратиться в регистратуру медицинского учреждения лично.