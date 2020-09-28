РИАМО - 28 сен. Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки резко раскритиковала экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конора Макгрегора, передает Газета.ru.

Она обратила внимание на тот факт, что боец из Ирландии ведет переговоры о проведении боксерского поединка с Мэнни Пакьяо. Она напомнила, как Макгрегор ранее сдался российскому чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто еще в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор — чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», — отметила Канделаки.

За плечами Макгрегора 22 победы в 26 поединках по правилам ММА. В июне 2020 года он в третий раз объявил об уходе из смешанных единоборств. ​