РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Воспитанникам детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Г.А. Струве в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи напомнили правила противопожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар - это всегда беда. Чтобы ее избежать, надо знать причины, которые к нему приводят, и основные правила поведения в случае его возникновения.

«Сотрудники Балашихинского пожарно-спасательного гарнизона провели открытый урок по пожарной безопасности в музыкально-хоровой школе. В простой и доступной форме они рассказали школьникам об осторожном обращении с огнем, правилах пожарной безопасности в быту, о первичных средствах пожаротушения», - говорится в сообщении.