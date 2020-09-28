РИАМО - 28 сен. Отношение к фрилансерам после пандемии ухудшилось, негативно относиться к самозанятым к сентябрю стали 12% опрошенных ВЦИОМ россиян, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«Пандемия повлияла на восприятие фриланса. В два раза увеличилась доля тех, кто относится к фрилансерам отрицательно. На начало марта 2020 года - таких было 6%, в сентябре 2020 года - 12%. 46% безразлично относятся к фрилансерам», - сказал Федоров.

Он отметил, что, по мнению опрошенных, фриланс - это дело молодых людей. При этом половина россиян положительно относится к сотрудничеству с фрилансерами.

«Негатив растет, но нигде он не зашкаливает. Скорее позитив отступает перед безразличием», - заключил Федоров.​