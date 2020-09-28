РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на 26 сентября составил 94%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«На 26 сентября сбор платежей за услуги ЖКХ составил 94%. Для повышения платежеспособности населения МосОблЕИРЦ на ежедневной основе проводит до 500 звонков в день», - сказала Мотыль.

По ее словам, еженедельно проводится ВКС для повышения платежеспособности населения, мониторинги также проводятся каждой УК.