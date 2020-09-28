РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Многодетным семьям из подмосковного Красногорска планируют выделять земельные участки в горокруге Волоколамск, сообщил представитель администрации Красногорска.

В комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной пользователь antonova_yliya поинтересовалась, когда в Красногорске будут давать землю многодетным семьям.

«Правительством Московской области в собственность городского округа Красногорск переданы земельные участки общей площадью 882,9 тысячи квадратных метров, расположенные на территории Волоколамского городского округа сельского поселения Теряевское вблизи деревни Кузяево», - сказал представитель администрации горокруга Красногорск.

При разделе данных участков будут сформированы участки площадью по 1,5 тысячи квадратных метров для предоставления многодетным семьям в рамках реализации закона.

Он отметил, что в настоящее время в соответствии с заключенными муниципальными контрактами подрядная организация разработала проекты планировки территорий на вышеуказанные участки. Ведется работа по их утверждению правительством Московской области.

«Осуществить раздел указанных участков возможно только на основании утвержденных проектов планировки территорий», - пояснил представитель.

По его словам, после раздела и постановки на государственный кадастровый учет участков площадью по 1,5 тысячи квадратных метров будет утвержден перечень земель и (или) земельных участков для предоставления многодетным семьям в целях реализации Закона. Предоставлять земельные участки многодетным семьям будут в порядке имеющейся очередности.

«Администрация принимает все возможные меры по ускорению обеспечения многодетных семей, состоящих на учете в целях бесплатного предоставления земельных участков», - заключил представитель.