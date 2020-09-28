РИАМО - 28 сен. Около 50% опрошенных ВЦИОМ россиян готовы стать фрилансерами, при этом хотят заняться фрилансом чуть более 20% опрошенных, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«А вы готовы пойти во фрилансеры? <…> 48% сказали, что скорее могли бы. Только 41% сказал, что нет. Максимальное количество их в группе 25-34 года», - сказал Федоров.

Он отметил, что с 34 лет число готовых быть самозанятыми снижается. Но даже среди россиян в возрасте старше 60 лет таких людей около 40%.

«22% хотели бы заняться фрилансом, 70% не хотели бы. При этом главный мотив - финансы, второй мотив - независимость от начальства», - заключил Федоров. ​