РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 сен. Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» уведомил, что 1 и 2 октября в нескольких населенных пунктах будет отключено электричество, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение подачи электроэнергии потребителям пройдет в связи с производством плановых работ. Отключения пройдут с 9:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

1 октября электричество отключат в поселке Фряново на улицах Больничная, 2-я Больничная, Зеленая, Советская, Площадь Ленина. Кроме этого, 1 и 2 октября отключения пройдут в поселке Фряново на улице Пролетарская и деревнях: Новопареево, Старопареево, Большие Петрищи, Булаково, Маврино, Машино.