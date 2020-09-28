РИАМО - 28 сен. По данным опроса ВЦИОМ, самозанятыми, или фрилансерами, считают себя 11% из опрошенных россиян старше 18 лет, сообщил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«В этом году мы дважды задавали этот вопрос. 11% россиян старше 18 лет назвали себя самозанятыми, или фрилансерами», - сказал Федоров.

Он отметил, что понятие «фрилансер» смогли описать 39% опрошенных.

«Причем, на деле только 12% опрошенных смогли дать определение этому понятию», - заключил Федоров.