РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 сен. В подмосковном Дзержинском выбрали победительницу конкурса «Миссис Дзержинский-2020», ей стала Елена Головина, сообщила организатор Светлана Осмоловская.

«Титул «Миссис Дзержинский-2020» заслужила Елена Головина. Поздравляем победительницу», - сказала Осмоловская.

Звание второй вице-миссис получила Ольга Михеева. Первой вице-миссис стала Елена Стругавец.

Конкурс прошел в несколько этапов. Среди них - «Визитка», интеллектуальный, разнообразные дефиле. Зрителей ждали необычные творческие конкурсы - танец живота, чтение стихотворений, танцы из приложения Tik Tok.

Победительница получила корону и главный приз - путевку в Крым.