РИАМО - 28 сен. В Московской области создали интерактивную карту вакансий, которые есть в центрах «Мои документы», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Сервисом можно воспользоваться на портале Госуслуг, информация об актуальных вакансиях собирается со всех округов региона.
Он добавил, что карта будет обновляться на постоянной основе.
В центрах «Мои Документы» открыты разные вакансии: универсальные специалисты, бухгалтеры, системные администраторы, специалисты кадровой службы и административного блока. Больше всего вакантных рабочих мест в Ленинском и Раменском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск.
Чтобы увидеть актуальную информацию по вакансиям, нужно выбрать на карте офис МФЦ, прочитать условия и отправить резюме на электронную почту.
В Подмосковье работают 126 центров «Мои Документы», 238 территориально обособленных подразделений, 1997 окон приема. Во всех центрах занято 6,3 тысячи сотрудников.
Заявители могут получить в МФЦ 449 сервисов 187 онлайн-услуг. Более 1,9 миллиона человек обращаются в МФЦ за госуслугами.
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