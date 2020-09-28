РИАМО - 28 сен. В Московской области создали интерактивную карту вакансий, которые есть в центрах «Мои документы», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Сервисом можно воспользоваться на портале Госуслуг, информация об актуальных вакансиях собирается со всех округов региона.

«Мы создали специальный сервис на региональном портале Госуслуг, где представлены вакансии МФЦ всей Московской области. Теперь жители региона, которые хотят связать свою карьеру с государственными услугами, могут узнавать о таких возможностях в режиме онлайн. Сейчас на карте представлено 170 вакансий из 23 муниципалитетов», — сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Он добавил, что карта будет обновляться на постоянной основе.

В центрах «Мои Документы» открыты разные вакансии: универсальные специалисты, бухгалтеры, системные администраторы, специалисты кадровой службы и административного блока. Больше всего вакантных рабочих мест в Ленинском и Раменском городских округах, а также в городском округе Солнечногорск.

Чтобы увидеть актуальную информацию по вакансиям, нужно выбрать на карте офис МФЦ, прочитать условия и отправить резюме на электронную почту.

В Подмосковье работают 126 центров «Мои Документы», 238 территориально обособленных подразделений, 1997 окон приема. Во всех центрах занято 6,3 тысячи сотрудников.

Заявители могут получить в МФЦ 449 сервисов 187 онлайн-услуг. Более 1,9 миллиона человек обращаются в МФЦ за госуслугами.