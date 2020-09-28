РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Неизвестные сняли и украли катализатор с автомобиля на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 сентября в микрорайоне Кузнечики.

«Я оставил автомобиль у дома №33 на улице Академика Доллежаля в пятницу (25 сентября - ред.) в районе 23:40. В субботу (26 сентября - ред.) утром в районе 7:40 я пошел за машиной и после того, как ее завел, услышал характерный звук, как будто отсутствовал глушитель», - сказал владелец.

В автосервисе ему сказали, что украли катализатор, и предложили вызвать полицию. Правоохранители приехали оперативно, съездили на место происшествия, все зафиксировали и взяли мои данные. На днище автомобиля видно, что катализатор вырезали, а на месте стоянки (на асфальте) имеются следы от домкрата.

Он отметил, что это не единичный случай и катализатор, который является частью выхлопной системы и уменьшает вредные вещества (окись углерода, углеводороды, оксиды азота) в выхлопах, имеет ценность.

«В среднем цена за данный элемент в районе 70 тысяч рублей. В разных автомобилях доступ к катализатору не однотипный, где-то он устанавливается непосредственно за блоком двигателя, где-то под самим днищем автомобиля и вырезать его не составляет труда», - заключил он.