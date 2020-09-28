РИАМО - 28 сен. Сотрудники Росгвардии задержали двух молодых человек, которые разбили витрину охраняемого супермаркета, расположенного на Терешковой улице в поселке Решетниково, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Сигнал о тревоге поступил ночью на пульт Клинского отдела вневедомственной охраны. На место происшествия выехал экипаж группы задержания.

«Осмотрев помещение, сотрудники Росгвардии увидели разбитое стекло оконного проема. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что в магазин проникли двое неизвестных, которые совершили кражу алкогольной продукции, а после чего скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

При патрулировании близлежащей территории росгвардейцы обратили внимание на молодых людей, схожих по приметам со злоумышленниками. При задержании они попытались оказать сопротивление правоохранителям, но были задержаны.

Для дальнейшего разбирательства 21-летний и 24-летний жители Тверской области, ранее судимые за аналогичные преступления, были переданы сотрудникам полиции. При себе у граждан находилось похищенное имущество.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба уточняется.