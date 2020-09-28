РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. 200 участников программы «Активное долголетие» из 25 муниципалитетов Подмосковья приедут на областной фестиваль английского языка в парк «Пехорка» Балашихи 29 сентября, мероприятие стартует в 11:00, сообщается на странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Событие пройдет по инициативе министерства социального развития Московской области, администрации Балашихи и сети образовательных центров Education Club.

«Площадкой фестиваля станет парк «Пехорка». В 11:00 здесь начнут работу несколько тематических зон. Для представителей старшего поколения подготовят творческие мастер-классы, гости смогут заняться скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой и сделать снимки в фотозонах», - говорится в сообщении.

Кульминацией фестиваля станет квест на английском языке. Командам-участникам предложат пройти 10 локаций и выполнить задания, подготовленные организаторами. Всем участникам фестиваля вручат грамоты. Еще одним подарком станет концерт, который пройдет в амфитеатре парка.

Программа «Активное долголетие» работает в Подмосковье с 2019 года и создана с целью привлечения людей старшего поколения к активному участию в современной жизни. Присоединиться к программе могут женщины старшее 55 и мужчины старше 60 лет. Для них доступны бесплатные экскурсии по Московской области, творческие кружки, спортивные секции и курсы компьютерной грамотности.