РИАМО - 28 сен. За последние сутки в столице выявили еще 2 217 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, прирост новых случаев составляет 0,41%, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

«Среди новых выявленных случаев: 39,7% — от 18 до 45 лет, 30,1% — от 46 до 65 лет, 12,3% — от 66 до 79 лет, 5,4% — старше 80 лет, 12,5% — дети», - говорится в сообщении.

В оперштабе отмечают, что в столице, как и во всем мире, растет число новых случаев коронавируса. В Бельгии рост заражений составил 40%, а в Оттаве сентябрьские показатели соизмеримы с апрельскими.

С 28 сентября пенсионерам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам рекомендуют по возможности оставаться дома и избегать общественных мест.

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.