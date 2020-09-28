РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Мусор с контейнерной площадки в микрорайоне Опалиха подмосковного Красногорска вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с площадки между домами 16 и 18 по улице Пришвина в микрорайоне Опалиха долгое время не вывозился мусор.

«Региональный оператор ООО «Рузский РО» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному вами адресу вывоз отходов осуществлен», - сказал исполнительный директор компании Иван Козлов.

Он отметил, что по графику вывоз твердых коммунальных отходов должен осуществляться ежедневно.

«Дополнительно сообщаем, что содержание площадки в чистоте, уборки мелкого, строительного и растительного мусора в компетенции управляющей компании. Это регламентировано пунктом 13 ПП РФ № 1156 «Об обращении с ТКО и внесении изменения в постановление правительства РФ от 25.08.2008 №641», - добавил Козлов.

Пользователь отметил сообщение как успешно решенное.