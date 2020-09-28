РИАМО – 28 сен. Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева рассказала, что в России могут сразу две пенсии получать военнослужащие, ветераны ВОВ, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы, сообщает «Прайм».

Эксперт обратил внимание на то, что на две пенсии, как правило, могут рассчитывать граждане, которые получили инвалидность из-за военной травмы. Эти люди могут получать первую пенсию по инвалидности, а вторую – по старости. Такие же правила распространяются и на ветеранов ВОВ.

«В практике возникают вопросы одновременного получения трудовых пенсий и пенсий за выслугу или по инвалидности у военнослужащих, но эти пенсии совмещаться не могут. Правовых оснований для этого в законах о пенсионном обеспечении сотрудников и о накопительных пенсиях не предусмотрено, а закон о государственном пенсионном обеспечении не регулирует этих отношений», — сказала Ермолаева.

Также на пенсию по потере кормильца и страховую пенсию могут рассчитывать родители и не вступившие в новый брак вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы или умерших вследствие травмы, полученной при исполнении обязанностей, а, кроме того, нетрудоспособные члены семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и члены семей погибших летчиков-космонавтов.​