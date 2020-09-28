РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Свыше 50 художественных и документальных фильмов о спорте покажут на международном кинофестивале в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

XVIII Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski стартует 8 октября. В этом году он посвящен Олимпийскому движению. Участников и гостей ждет «Неделя спорта и кино» с авторскими презентациями и мастер-классами, встречами с легендами спорта и кинематографа. Фестивальные ленты будут демонстрироваться бесплатно.

«Для участия в фестивальном конкурсе отобрано более 50 художественных и документальных кинолент о спорте, представленных участниками из России и других стран», - говорится в сообщении.

Международное жюри определит победителей в номинациях: «Лучший герой», «Сильные духом», «Лучшая режиссура», «Лучший документальный фильм», «Лучший художественный фильм», «Лучший сериал», «Олимпийские ценности» и «Дебют». А также «Гран-при» и «Специальный приз жюри».

Торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля состоится 13 октября. Соберутся авторы фильмов и их герои - спортсмены и Олимпийские чемпионы, представители спортивной элиты, именитые кинематографисты, многочисленные любители активного образа жизни и поклонники жанра спортивное кино.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства спорта РФ, министерства культуры РФ, Олимпийского комитета России, правительства Московской области, министерства культуры Московской области, администрации городского округа Красногорск.

«Международный фестиваль спортивного кино Krasnogorski - одно из самых ярких культурных событий международного значения и на сегодняшний день является единственным фестивалем спортивного кино в России, крупнейшим спортивным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ», - заключается в материале.