РИАМО - 28 сен. Мосгорсуд прекратил дело в отношении бывшего сотрудника Генпрокуратуры Игоря Мельникова, который обвинялся в нападении на сотрудника полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского городского суда.

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить приговор Дорогомиловского районного суда Москвы в отношении Игоря Мыльникова, на основании статьи 25.1 УПК РФ уголовное дело прекратить и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Мельников был приговорен за нападение на сотрудника полиции. Инцидент произошел, когда полиция остановила его за нарушение общественного порядка и доставила в отделение, где он напал на полицейского, который предложил ему снять ремень. Мельникова хотели поместить в камеру, так как он был пьян и вел себя неадекватно.

15 сентября в Московском городском суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор Дорогомиловского суда от 11 августа 2020 года в отношении Игоря Мыльникова, который был осужден по части 1 статьи 318 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.