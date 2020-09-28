РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В трех домах микрорайона Климовск Подольска временно отключат свет 29, 30 сентября и 1 октября из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска запланированы ремонтные работы. Так, 29 сентября будет производиться подключение кабеля высокого напряжения к многоквартирному дому №5 по улице Мичурина. С 9:00 до 16:00 в указанный дом не будет подаваться электроэнергия», - говорится в сообщении.

Аналогичная работа запланирована на 30 сентября в доме №6 по улице Мичурина, там будет подключаться кабель высокого напряжения. В нем также с 9:00 до 16:00 электроэнергия подаваться не будет.

Помимо этого, 1 октября кабель высокого давления будут подключать к дому 11а по проспекту 50 лет Октября. В первый октябрьский день в этом доме с 9:00 до 16:00 тоже не будет электроэнергии.