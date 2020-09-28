РИАМО - 28 сен.За прошедшие сутки в Москве выявили 2 217 новых случаев инфицирования коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 287 993 случая Covid-19, сообщает оперативный штаб столицы.

Также за сутки в городе умерли 16 пациентов с диагностированным коронавирусом, за все время пандемии умерли 5 180 человек. Вылечились за сутки 942 человека, за весь период выздоровели и выписались 246 074 человека.

За последние сутки в России зафиксировали 8 135 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки подтвержден 61 летальный случай, выписано по выздоровлению 2 702 человека.

Общее число случаев инфицирования в России достигло 1 159 573. За все время эпидемии зарегистрировано 20 385 летальных исходов, 945 920 пациентов выздоровели после курса лечения от Covid-19.

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.