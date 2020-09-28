РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В лесопарках и лесных массивах городского округа Мытищи в сентябре-октябре разложат вакцину против бешенства диких плотоядных животных, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители и гости городского округа Мытищи! Доводим до вашего сведения, что в период с третьей декады сентября по третью декаду октября специалистами ГБУВ Московской области «Терветуправления №2» Мытищинской ветеринарной станции будет выполнено организованное мероприятие по раскладке оральной вакцины против бешенства диких плотоядных животных на территории лесных массивов и лесопарковых зонах», - говорится в сообщении.

В труднодоступных местах будет применяться малая авиация. Вакцина представляет собой небольшой брикет прямоугольной формы приблизительно размером 5 сантиметров темно-коричневого цвета со специфическим запахом для приманки животных.

«Убедительная просьба, в случае обнаружения брикета, не трогайте и не выбрасывайте его! Брикет должен оставаться на месте в целях дальнейшего нахождения и поедания вакцины животным», - отмечается в сообщении.