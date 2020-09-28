РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. Клены, дубы и ели высадили в сквере у храма Святого равноапостольного князя Владимира в микрорайоне Дзержинского в Балашихе в рамках акции «Наш лес. Посади свое дерево», участники акции высадили порядка 58 деревьев, сообщается на сайте администрации городского округа.

Акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года. В этом году ее проводят до 30 сентября в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». В Балашихе с 1 сентября уже высадили более 1,5 тысячи деревьев и кустарников, среди которых березы, сирень, можжевельник, сосны, клены, спирея, кизильник.

«Здесь и клены, и дубы и ели. Саженцы появились в новом сквере у храма, который сейчас благоустраивается. Здесь будет зона отдыха. Мы высадили деревья на газоне взамен тех, которые были утрачены в ходе строительных работ», - сказал заместитель директора объединенной дирекции парков Балашихи Артем Константиновский.

В мероприятии приняли участие председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, представители администрации, предприятий городского округа и военнослужащие дивизии имени Ф.Э. Дзержинского — всего более 40 человек. Участники акции высадили 58 деревьев разных пород: ели, клены, дубы и другие.

По словам Попова, Балашиха всегда была самым зеленым городом Московской области, потому что это было зеленое кольцо Москвы.

«Наш город всегда утопал и утопает в лесах. Я надеюсь, эти саженцы, которые мы посадили здесь, в сквере у храма Росгвардии, приживутся и будут радовать людей долгие годы», — подчеркнул Попов.

Строительные работы по возведению храма равноапостольного князя Владимира начались в мае 2017 года. Площадь благоустройства составляет более 2,5 тысячи гектаров. Храмовый комплекс станет одним из центров духовного воспитания в Балашихе. Он рассчитан на 500 прихожан. Работы по благоустройству сквера планируют завершить осенью текущего года.