РИАМО - 28 сен. Банкиры полагают, что предложенное властями ужесточение наказания за навязывание заемщикам дополнительных услуг чревато возникновением угрозы для выдачи кредитных карт, сообщает РБК.

«Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт», – уточняется в сообщении.

Весной 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков. Если права заемщика нарушат, он сможет рассчитывать на возмещение ущерба. Кредитор должен будет вернуть клиенту стоимость дополнительной услуги в двукратном размере.

По мнению банкиров, предложенный законопроект способен нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков, потому что значительно увеличивает права клиентов.

«В законопроекте нет упоминания, что взыскать ущерб за навязанные услуги заемщик может только через суд. Получается, что клиент может потребовать денег без разбирательства, а банк, может, и не навязывал ничего», — поясняет начальник правового управления ассоциации банков России Сергей Клименко.

По мнению банкиров, некоторые клиенты, чтобы получить доходы, станут обращаться к финансовым организациям, в контролирующие органы и суд, оспаривать допуслуги.

Больше всего банкиры беспокоятся о влиянии нормы на кредитные карты и карты с овердрафтом.

«Органы Роспотребнадзора уже расценивают комиссии по кредиткам как некое навязывание услуг. Они считают, что, когда банк выдал карту, и клиент снимает с нее заемные средства, он не должен платить проценты за получение наличных. Такие судебные решения есть, а значит, дальше это может трансформироваться не в пользу банков», – сказал Клименко.