РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Спортсменка Полина Хомякова из подмосковных Люберец заняла второе место в легкоатлетическом кроссе в рамках XXVI спартакиады профсоюзов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в минувшие выходные в Жуковском. Всего за медали боролись более 200 человек.

«Люберчанка Полина Хомякова заняла второе место в легкоатлетическом кроссе в рамках XXVI спартакиады профсоюзов Московской области среди областных организаций профсоюзов и коллективов физкультуры. Поздравляем спортсменку с прекрасным результатом и желаем новых побед», - говорится в сообщении.

Хомякова – воспитанница люберецкой спортивной школы Олимпийского резерва. Она не раз становилась победителем и призером соревнований различного уровня.