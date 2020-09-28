РИАМО - 28 сен. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные администрацией городского округа Красногорск, в отношении компании «Бастион» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок», – уточняется в сообщении.

В свою очередь, компания не предоставила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

После изучения представленных доказательств подмосковным УФАС России было принято решение о включении сведений в отношении ООО «Бастион» в реестр недобросовестных поставщиков.