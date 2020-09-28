РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 сен. В городском округе Мытищи заготовили 1 274 тонны кормов для животных на зимне-стойловый период 2020-2021 годов, сообщатся в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В муниципалитете продолжается заготовка кормов для животных на зиму.

«Завершить уборку кормов в регионе планируется в октябре. Несмотря на дождливое лето в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах округа на зимне-стойловый период 2020-2021 годах заготовлено 1 274 тонны грубых кормов», - говорится в сообщении.

Количество корма составляет на 515 тонн больше, чем в прошлом году на эту дату.