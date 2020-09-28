РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 сен. В результате пожара площадью 50 квадратных метров в трехкомнатной квартире в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи погибли три человека, один человек пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

27 сентября в 03:46 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Дзержинского, дом №35.

«В 04:10 – локализация пожара на площади 50 квадратных метров, в 04:15 - ликвидация открытого горения. В 5:18 полная ликвидация. Привлекаемые силы и средства: 29 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России – восемь человек и три единицы техники», - говорится в сообщении.

В результате пожара погибли три человека, один человек пострадал.