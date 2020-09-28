РИАМО - 28 сен. На данный момент стало известно о 54 пострадавших при обрушении металлического перехода на предприятии в Ступине, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«(Пострадали - ред.) 54 человека. В лечебных учреждениях остается 32 человека», - рассказал собеседник агентства.

Происшествие случилось на предприятии ООО «ФМ Ложистик» в воскресенье утром в поселке Октябрьский городского округа Ступино. В цеху обрушился металлический пешеходный переход.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение главе округа Ступино Вере Назаровой и министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой оказать всю необходимую помощь пострадавшим.​

Главное следственное управление СК РФ по Подмосковью возбудило уголовное дело по факту происшествия.

Видео с места обрушения конструкции на предприятии в Ступине>>