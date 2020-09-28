РИАМО - 28 сен. В Москве начался отопительный сезон, в понедельник стартовали работы по подаче тепла в 34 тысячи домов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Это не происходит одномоментно, технологический срок - пять суток, но, скорее всего, включим быстрее», — сказал Бирюков.

Он добавил, что тепло в социальные объекты начали подавать раньше, уже отапливаются почти 2 тысячи учреждений, в скором времени отопления включат во всех соцобъектах, в это время также будут подавать теплоэнергию на предприятия, в дома и офисные здания.

Вице-мэр отметил, что коммунальные службы, несмотря на сжатые сроки подготовки из-за пандемии, полностью готовы к отопительному сезону.

«Проведены гидравлические испытания согласно утвержденному плану, выявленные ненадежные участки сетей отремонтированы», — подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.