РИАМО - 28 сен. Московское областное УФАС России оштрафовало ООО «АртТоргСтрой» на сумму почти 2,5 миллиона рублей за заключение устного картельного соглашения, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Ранее управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «АртТоргСтрой» и ООО «СК «СтройСервис» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — отмечается в материале.

Аукционы проводились МУ «Администрация Дмитровского сельского поселения», МКУ «Центр муниципальных закупок Сергиево-Посадского муниципального района МО» и МКУ «Центр управления закупками» Талдомского городского округа на предмет ремонта и содержания улично-дорожной сети в Дмитровогородском сельском поселении, работ по установке вентиляции, оконных проемов в Доме культуры Сергиево-Посадского округа.

Московской областное УФАС России признало ООО «АртТоргСтрой» нарушившим пункт 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» и приняло решение о передаче материалов для привлечения общества к административной ответственности.