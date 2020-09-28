РИАМО - 28 сен. В центре и на западе Москвы ограничат движение транспорта, сообщается на официальном сайте мэра города.

«С 4 октября по 20 декабря круглосуточно ограничат движение от дома 1, строения 2 до дома 5 в Елоховском проезде», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 4 октября по 20 декабря в районе Басманный у Елоховской площади ограничат движение на пересечении улиц Спартаковской и Новорязанской.

Участок дороги от Новорязанской, 31/7, корпус 24 до Елоховского проезда, 1, строение 2 перекроют одну полосу с 10 ноября по 20 декабря. Парковку ликвидируют, количество рядов сохранится.

В Хамовниках из-за строительных работ введут ограничения до 31 августа 2021 года в Пожарском переулке от владения 3 до дома 5/12, строение 1.

В Пресненском районе с 1 октября по 30 ноября круглосуточные ограничения появятся от Мукомольного проезда, 2а, строение 2 до Шелепихинской набережной, 4, строение 1. Также ограничат движение до одной полосы возле дома 4, строения 1 по Мукомольному проезду.

На западе Москвы в районе Филевский парк перекроют движение по полосе вдоль улицы Барклая, 6 рядом со строениями 5, 3 и 2. Кроме того, до 30 ноября уже ввели частичные ограничения возле Барклая, 5, корпус 4.