РИАМО - 28 сен. Более 85 тысяч пассажиров получили штрафы с начала масочно-перчаточного режима за отсутствие средств защиты, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Мы проверяем наличие масок и перчаток у пассажиров, чтобы сделать поездки в общественном транспорте максимально безопасными», – говорится в сообщении.

Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте. За 7 дней контролеры охватывают все станции метро.

«Не забывайте носить средства защиты в общественном транспорте», – отмечается в сообщении.

Сумма одного штрафа за отсутствие индивидуальных средств защиты составляет пять тысяч рублей. Использование масок и перчаток поможет сберечь себя и окружающих, а также избежать штрафа. Приобрести средства защиты и бесплатно продезинфицировать руки можно на всех станциях метро.

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Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.