РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 сен. Порядка 4 тысяч машиностроителей работают на четырех предприятиях в подмосковном Красногорске, сообщила глава гороркруга Эльмира Хаймурзина.

«4 тысячи человек трудится в сфере машиностроения нашего округа на предприятиях КМЗ, «Бецема», «Бестром» и «Исток», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она поздравила всех машиностроителей с профессиональным праздником, пожелала им крепкого здоровья, слаженной работы, отличных результатов и успешного развития важнейшей отрасли страны.

День машиностроителя в России отмечают в последнее воскресенье сентября. В этом году праздник выпал на 27 сентября.