РИАМО - 28 сен. Россияне старше 60 лет входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекцией, у пожилых граждан могут случаться осложнения из-за нагрузки на иммунную систему, в том числе вирусная пневмония, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь», — отмечается в материале.

Ведомство рекомендует пользоваться масками в местах массового скопления, реже посещать общественные места, по возможности не пользоваться городским транспортом в часы пик, попросить соцработников покупать продукты, оплачивать коммунальные услуги, также можно приобретать товары дистанционно.

Также пожилых людей попросили ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы и у них появились признаки простуды, необходимо попросить их обратиться к врачу. Кроме того, стоит чаще мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не рекомендуется трогать грязными руками нос, глава и рот.

Роспотребнадзор посоветовал купить одноразовые бумажные платочки, чтобы прикрывать ими рот во время кашля и чихания. Выбрасывать салфетку необходимо сразу после использования.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

​

Текстовая трансляция

28 СЕНТЯБРЯ

- Темп прироста новых случаев коронавируса в Москве составляет 0,41%. При этом в столице растет число госпитализаций, за сутки в больницы поступило 795 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 8 137 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 212 больных. В Москве - 2217.

- Более 85 тыс пассажиров оштрафовали в Москве за отсутствие масок и перчаток. Рейды проводят каждый день выборочно в вестибюлях, вагонах метро и во всем наземном транспорте.

- Роспотребнадзор дал рекомендации для людей старше 60 лет по профилактике Covid‑19. Среди них обязательное ношение масок в местах массового скопления и минимальное пользование городского транспорта в часы пик. Также пожилым людям рекомендовали ограничить контакты с родственниками, которые приехали из-за границы.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели 942 человека после курса лечения от коронавирусной инфекции. Всего из столичных больниц выписаны 246 074 человека.

- Российский журналист Владимир Познер раскритиковал отношение Запада к вакцине «Спутник V», которую создали в центре имени Гамалеи.

«Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может», — объяснил Познер.

- В столице скончались 16 пациентов с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией. За весь период эпидемии в городе жертвами инфекции стали 5 180 человек.