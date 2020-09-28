РИАМО - 28 сен. В первый первый рабочий день с момента открытия и до 7 утра станцией Московского метрополитена «Парк Победы» воспользовались 2,5 тысячи пассажиров, что почти в 5,5 раза больше, чем в прошлый понедельник, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Увеличение пассажиропотока на данной станции зафиксировали в первые же дни закрытия участка метро «Молодежная» — «Парк Победы» Арбатско-Покровской линии.

«Увеличился пассажиропоток и на станциях «Пионерская» Филевской линии (61%) и «Щукинская» Таганско-Краснопресненской линии (38%). А станцией «Кунцевская» Филевской линией воспользовались 1300 пассажиров — на 23% больше, чем в прошлый понедельник, «Тушинской» пользовались 3700 человек — на 19% больше», - говорится в сообщении.

Также утром понедельника были сильно загружены автобусы КМ. Так, на них пассажиропоток вырос в пять раз в сравнении с регулярным маршрутом буднего дня.

Пассажиров метро и автобусов призывают носить маски и перчатки.